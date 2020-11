Tunisie: Mechichi dresse un état des lieux catastrophique de la situation économique

Le Premier ministre tunisien s'exprimant le 3 novembre 2020 sur la situation économique du pays. FETHI BELAID / AFP

Texte par : RFI

La Tunisie traverse une crise sans précédent aggravée par la crise sanitaire. Le chef du gouvernement a dressé mardi un état des lieux de la situation économique et sociale. Des comptes dans le rouge, un chômage au plus haut et un exode de la jeunesse vers l’Europe, autant d’éléments qu’Hichem Mechichi entend corriger.