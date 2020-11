Madagascar: la France restitue un objet royal du trône de la reine Ranavalona III

À Madagascar, le président de la République, Andry Rajoelina, a annoncé mardi 3 novembre lors d'un point presse au Palais présidentiel, la restitution par la France d'une pièce royale qui ornait le sommet du trône de la reine Ranavalona III. Un trône sur lequel la dernière souveraine de la Grande Île (qui régna de 1883 à 1897) s'adressait à son peuple lors d'événements officiels. Depuis 1910, cet ornement royal était conservé au musée de l'Armée, à Paris. Une restitution après plusieurs mois de négociations entre les autorités malgaches et françaises.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Antananarivo, Laëtitia Bezain

Cette pièce royale, de forme circulaire, faite de métal doré et de velours, regagnera sa place au palais de la Reine, à Antananarivo, jeudi 5 novembre. Un symbole de souveraineté nationale retrouvée pour Andry Rajoelina, le président malgache

« Le moment est venu de remettre en valeur notre histoire et le patrimoine malgache pour notre héritage et pour marquer notre unité et notre solidarité. En 1897, quand Madagascar a été colonisé, les colons ont retiré tous les signes de la souveraineté nationale. Parmi ces signes, il y a la couronne du trône de la reine Ranavalona III. J'ai écrit une lettre au président français pour lui demander de la restituer. C'est avec amour que je déclare au peuple malgache, que 123 ans plus tard, la couronne du trône de la reine Ranavalona III va retrouver sa place à Madagascar », a déclaré le chef d'État.

Suite au courrier que j’ai adressé à @EmmanuelMacron et aux échanges dans le cadre de notre coopération, le Dais de la Reine Ranavalona III sera de retour à #Madagascar 123 ans après son enlèvement. Nous accueillerons ce symbole de notre souveraineté nationale ce jeudi 5/11. 🇲🇬 pic.twitter.com/vLfJj6JU13 Andry Rajoelina (@SE_Rajoelina) November 3, 2020

La restitution de cet objet royal était initialement attendue pour les célébrations du 26 juin dernier, date du 60e anniversaire de l'indépendance malgache. Mais les conditions de cette restitution n'avaient pas été acceptées par Madagascar. La France avait proposé un prêt, alors que les autorités malgaches réclamaient une remise totale de ce bien culturel. Finalement, un accord a été trouvé avec un prêt de cinq ans, qui doit se transformer en restitution permanente une fois que la France aura promulguée une loi spécifique qui le permet. Pour l'heure, la législation française n'autorise qu'une remise temporaire.

Dans un communiqué conjoint des autorités malgaches et françaises, la France indique « s'engager à initier dans les meilleurs délais les mesures préalables à la procédure pouvant permettre le transfert de propriété de ce bien à Madagascar ». Lors de ce point presse, Andry Rajoelina a aussi annoncé l'inauguration, vendredi 6 novembre, des travaux de réhabilitation du « Rovan'i Manjakamiadana », ou palais de la Reine, 25 ans jour pour jour après son incendie.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne