Consultations en RDC: la société civile tente de faire entendre ses pistes de solutions

Le chef de l’État congolais cherche des pistes de solution pour mettre fin au blocage des institutions et notamment à ses différends avec celui qui était jusqu’ici son partenaire, Joseph Kabila et sa coalition, le FCC qui reste officiellement majoritaire au Parlement. Félix Tshisekedi a rencontré des représentants de la société civile, des syndicats et associations professionnelles qui avaient tous des pistes de solution. Mais rien ne semble vraiment simple.