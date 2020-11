Les attaques contre des écoles se multiplient dans les régions anglophones du Cameroun

Le 25 octobre, au lendemain de l'attaque de l'école de Kumba, les parents d'élèves et professeurs ont manifesté pour dénoncer le massacre REUTERS/Josiane Kouagheu

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Après la fusillade qui a coûté la vie à huit élèves dans la ville de Kumba il y a dix jours, quatre autres attaques ont eu lieu mardi et mercredi sans faire de victimes. Mercredi soir 4 novembre, le gouvernement a condamné ces actes « odieux et lâches » visant « à dissuader les parents d'envoyer leurs enfants à l'école et à créer une psychose au sein de la communauté éducative ». Il accuse à nouveau les indépendantistes anglophones d'être derrière ces attaques.