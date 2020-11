Mali: le forum de Niono pour la réconciliation intercommunautaire a commencé

Colonne de soldats maliens à Niono, il y a sept ans (image d'illustration). Les ministres de la Réconciliation nationale, de l’Administration territoriale, de la Sécurité et de la Santé ont aujourd'hui fait le déplacement à Niono. Jérôme Delay/AP Photo

Texte par : David Baché 2 mn

Au Mali, s’est ouvert, le jeudi 5 novembre à Niono, un forum sur la réconciliation intercommunautaire. Quatre ministres avaient fait le déplacement dans cette ville de la région de Ségou, dans le centre du pays. Et plusieurs centaines de personnes ont été invitées à participer aux discussions qui ont pour but d’apaiser les tensions entre les différentes communautés du cercle, et notamment les chasseurs traditionnels dozos d’un côté et l’ethnie peule de l’autre. Hier, a eu lieu la cérémonie d’ouverture, avant d’entrer dans le vif du sujet aujourd’hui.