L'opposant ivoirien, Pascal Affi N'Guessan, a été arrêté

Pascal Affi N'Guessan, le 27 août 2020 à Abidjan. AP Photo/Diomande Ble Blonde

En Côte d'Ivoire, l'opposant et président du FPI-légal Pascal Affi N’Guessan, a été arrêté cette nuit à plus d'une centaine de kilomètres d'Abidjan. Il était poursuivi dans le cadre d’une enquête ouverte récemment pour « attentat et complot contre l'autorité de l’État ». L’information donnée ce matin par un cadre du parti est confirmée de source sécuritaire.