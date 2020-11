Législatives en Centrafrique: pour les femmes candidates, un parcours du combattant

Audio 01:26

Centrafrique, novembre 2020: des femmes candidates aux élections sont venues solliciter l'aide des experts juridiques de l'Union européenne pour boucler leurs dossiers de candidature. RFI/Charlotte Cosset

Il ne reste plus que deux jours aux candidats en Centrafrique (jusqu'au mardi 10 novembre) pour déposer leurs dossiers auprès de l’Autorité nationale des élections. Les candidats aux élections législatives s’affairent pour constituer leurs dossiers, et notamment les candidates. Le nouveau code électoral prévoit 35% de candidatures féminines. Cependant, les femmes ont plus de difficultés à présenter leurs candidatures.