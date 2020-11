Reportage

Madagascar: les tombeaux d'Antananarivo, un patrimoine architectural en danger

Audio 01:29

Le tombeau de Jean Laborde, à Mantasoa. L'industriel, intime de la Reine Ranavalona II, s'est construit lui-même sa «demeure» avant de mourir. Il est à l'origine de centaines d'autres tombeaux de ce type Sarah Tétaud/RFI

Texte par : RFI Suivre 5 mn

Les tombeaux, dispersés çà et là à Antananarivo, se comptent par centaines. Les plus anciens datent de l’époque Vazimba, vers la fin du XVIe siècle. Seuls 20 % d’entre eux sont encore entretenus par les familles des descendants des défunts. Une conférence était consacrée à ce patrimoine architectural malgache « Des tombeaux et des hommes à Antananarivo » au Musée de la Photographie.