Mali: l’étau se desserre à Farabougou

Texte par : David Baché 3 mn

Au Mali, le forum de Niono sur la réconciliation intercommunautaire s’est achevé ce week-end après trois journées de travail. Quatre ministres étaient venus de Bamako dans cette localité du centre du pays afin de faire cesser les violences qui ensanglantent depuis des semaines les localités de la zone. Le cas du village de Farabougou, encerclé depuis plus d’un mois par des combattants jihadistes sur fond de conflit entre chasseurs traditionnels dozos et ethnie peule, en est le plus frappant exemple.