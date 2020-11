Présidentielle ivoirienne: le Conseil constitutionnel confirme la victoire de Ouattara

Sans surprise, le Conseil constitutionnel ivoirien a confirmé ce lundi 9 novembre les résultats de la CEI proclamant la victoire d’Alassane Ouattara à la présidentielle du 31 octobre dès le premier tour.

Avec notre correspondant à Abidjan, Pierre Pinto

Le Conseil constitutionnel a confirmé tous les chiffres de la Commission électorale ivoirienne : Alassane Ouattara réélu pour un troisième mandat, dès le premier tour à 94,27% des voix, contre 1,99% pour son adversaire KKB ; un taux de participation de 53,9%. Le Conseil constitutionnel n’a reçu aucun recours lors de la période de contentieux qui s’est achevée dimanche.

Il a aussi validé le choix de la CEI de ne comptabiliser que 17 000 des 22 000 bureaux de vote, c’est-à-dire ceux ou l’élection a pu se dérouler. En raison des appels à la désobéissance civile et au boycott actif, le scrutin n’a en effet pas pu se tenir dans 5 000 bureaux. La CEI avait donc calculé la participation sur une base de 6 millions d’inscrits et non pas 7,5 millions. Les juges ont donc validé ce calcul, invoquant la « pratique électorale confirmée par la jurisprudence » se référant à la présidentielle de 1995 « également impactée par un boycott actif ».

Après l’annonce des résultats par la commission électorale, l’opposition qui avait appelé au boycott, avait annoncé le 2 novembre la création d’un « conseil national de transition ». Le régime a réagi en arrêtant et plaçant en détention préventive une douzaine d’opposants, dont le numéro 2 du PDCI, Maurice Kakou Guikahue, et Pascal Affi N’Guessan le président du FPI légal, qui a été présenté à un juge d’instruction ce lundi.

