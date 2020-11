Conflit en Éthiopie: inquiétude pour les réfugiés érythréens dans le Tigré

Des réfugiés érythréens au camp d’Inda Aba Guna en Éthiopie. RFI/Léa-Lisa Westerhoff

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Les affrontements se sont poursuivis lundi dans la région du Tigré, coupée du monde depuis bientôt une semaine avec la coupure des routes et des télécommunications. L'ONU a exprimé, samedi, son inquiétude sur la situation humanitaire dans la province, l'une des plus touchées par les invasions de criquets pèlerins et qui abrite par ailleurs des dizaines de milliers de réfugiés érythréens.