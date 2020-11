Mali: un groupe de réflexion s'inquiète du manque de transition civile

Le nouveau président par intérim du Mali Bah N'Daw assiste à la cérémonie d'inauguration avec le nouveau vice-président malien le colonel Assimi Goita à Bamako, au Mali, le 25 septembre 2020. REUTERS/Amadou Keita

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Composés d’intellectuels, d’hommes d’affaires et de membres de la société civile du Mali, le Grain (Groupe de réflexions d’analyses et d’initiatives novatrices) a rendu publique une lettre ouverte intitulé « Mali : gardons le cap ». Il s’inquiète de fronde sociale qui commence, de la trop grande présence des militaires sur la scène, et du non-respect des engagements depuis le coup d’Etat du 18 août dernier.