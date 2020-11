Covid-19 au Sénégal: retour en classe pour quelques 4 millions d’élèves

Une école de Dakar au Sénégal, le 25 juin 2020. (Image d'illustration) AP Photo/Sylvain Cherkaoui

Texte par : RFI

Les écoles étaient fermées depuis le mois de mars, à cause de la pandémie de coronavirus. Seules les « classes d’examen » avaient rouvert au mois de juin. Mais alors que plus d'un tiers des élèves sénégalais sont scolarisés dans le privé, cette rentrée est marquée par un bras de fer entre parents d’élèves et certaines écoles, qui exigent le paiement des frais de scolarité la période de fermeture décidée par l’État.