Ghana: mort de l’ancien président Jerry Rawlings à l’âge de 73 ans

Jerry Rawlings avait dirigé le Ghana pendant deux décennies de 1981 à 2001. Il est décédé ce jeudi matin dans un hôpital d’Accra à moins d'un mois des élections présidentielles de 2020.

Avec notre correspondante à Accra, Marine Jeannin

Jerry Rawlings a occupé le pouvoir de 1981 à 2001, deux décennies pendant lesquelles il a marqué l’histoire du Ghana de manière paradoxale. Car s’il est devenu président à la suite d’un coup d’État, c’est lui qui a rétabli les libertés démocratiques au Ghana et en a fait le bon élève de l’Afrique de l’Ouest.

Fils d'un père écossais et d'une mère ghanéenne, Jerry Rawlings devient pilote de chasse et s’intéresse vite à la politique. En 1979, il organise le coup d’État qui renverse le régime de Fred Akuffo et cède le pouvoir au gouvernement civil du président Limann.

Élu en 1992 et 1996

Or Jerry Rawlings est mécontent de la gestion de Limann, qu’il juge corrompu. Il le renverse lui aussi en 1981 et prend à son tour les rênes du Ghana. Très vite, l’ancien putschiste se convertit à la démocratie et au libéralisme économique, conformément aux souhaits du FMI.

En 1992, une nouvelle Constitution est adoptée, la IVe République est proclamée et Rawlings est cette fois démocratiquement élu. Le multipartisme est rétabli, de même que la liberté de la presse.

Rawlings est réélu en 1996. La Constitution lui interdisant de se représenter une troisième fois, il fait une sortie pacifique et volontaire de la scène politique lors de l’élection en décembre 2000. Il passe les rênes du pays le 7 janvier 2001 après quasiment 20 ans au pouvoir.

