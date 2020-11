Le Soudan confronté au casse-tête de l'accueil des réfugiés éthiopiens

Un membre d'une milice Amhara qui combat aux côtés des forces fédérales contre les Tigréens, le 7 novembre à Musebamb. EDUARDO SOTERAS / AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

L'aviation éthiopienne a lancé plusieurs séries de raids sur des positions tigréennes tandis qu'au sol, des combats à l'artillerie lourde auraient opposé les troupes fédérales et les forces du Front de libération des peuples du Tigré. Le conflit dure depuis plus d’une semaine et le Haut-Commissariat aux réfugiés (HCR), estimant que la guerre risque de s'intensifier, s'attend à une vague massive. En 48 heures, au moins 11 000 Éthiopiens fuyant les combats se sont réfugiés dans l'est du Soudan.