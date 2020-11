«Wara», thriller socio-politique, débarque sur la chaîne TV5 Monde

Sur fond d’élections locales et d’espoirs démocratiques, la série «Wara» est un miroir sociétal.

La série « Wara » vient de débarquer sur la chaîne TV5 Monde. Il s'agit d'un thriller socio-politique avec un casting panafricain.

Publicité Lire la suite

Qu’est ce qui fait courir Aïcha, l’héroïne de Wara ? Son sens de la justice, qui la pousse à défier ses professeurs sur les bancs de la fac de droit. A se battre aux côtés de sa grand-mère et des petites vendeuses du marché, d’où veut les faire déguerpir un promoteur corrompu. Ou encore à manifester avec ses camarades qui réclament le paiement de leurs bourses.

Politique fiction

Créée par Charli Beléteau, Wara s’inspire d’une série réalisée par le Nigérien, Magagi Issoufou Sani, disparu en août dernier. C’est de la politique fiction, située dans une ville imaginaire, où beaucoup reconnaîtront Saint-Louis et sa célèbre université Gaston-Berger.

Wara voit se confronter deux générations de militants. Aïcha, l’héroïne, est la jeune lionne qui veut bousculer l’ordre établi et affronte Moutari son vieux professeur, qu’elle va inciter à s’engager en politique. Révolte étudiante, grogne sociale, lutte féministe, révolte des jeunes contre les anciens, Wara coche toutes les cases. On pourra la trouver trop didactique, avec des dialogues si empesés qu’ils entravent le travail des acteurs.

Richesse du scénario

Reste que Wara se distingue et sort du lot grâce à la richesse de son scénario et de ses protagonistes : bloggeuses engagées, journaliste courageux, ouvriers en révolte… une myriade de personnages, que, d’ordinaire, on voit peu dans les fictions africaines.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne