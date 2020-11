Consultations en RDC: les députés du Grand Katanga et du Grand Kasaï reçus par le président

En République démocratique du Congo, les consultations lancées par le président Félix Tshisekedi sont aussi l’occasion pour des délégations représentant des provinces de faire remonter leurs problématiques. On a vu défiler depuis dix jours les délégations du Grand Équateur, de la Province orientale ou encore du Nord-Kivu. Ce jeudi, c’était au tour des députés du Grand Katanga et du Grand Kasaï.

Avec notre envoyée spéciale à Kinshasa, Sonia Rolley

L’espace Kasaï est un fief du président Tshisekedi, mais la plupart des gouverneurs, comme des députés, sont issus des rangs du Front commun pour le Congo (FCC) de Joseph Kabila. L’ancien gouverneur du Kasaï oriental et député du FCC, Alphonse Ngoyi Kasanji, explique pourquoi il est venu aux consultations, même si le FCC officiellement n’y va pas : « Nous sommes venus ici, moi et ma famille politique, et donc je suis venu après avoir consulté ma hiérarchie politique. Il était de notre devoir d’apporter au président de la République les desiderata de notre peuple, notamment en ce qui concerne les infrastructures. »

L’espace Kasaï, ce sont en effet cinq provinces parmi les plus enclavées du pays.

Une douzaine de députés du Grand Katanga ont aussi fait le déplacement, y compris des députés du FCC. L’ancien directeur de la Gecamines, la compagnie minière d’État et député Calixte Mukasa s’exprime pour ce caucus : « Nous nous sommes surtout appesantis sur l’insécurité qui sévit dans nos provinces. Et nous avons également parlé de l’économie et des finances, notamment en ce qui concerne la situation calamiteuse de nos entreprises portefeuilles. »

Les consultations pourraient même se prolonger jusqu’à la semaine prochaine, en raison de l’arrivée de délégations venues d’autres provinces, explique-t-on du côté de la présidence. Des gouverneurs sont également attendus. Tous se plaignent du peu d’investissement sur les infrastructures et de ne pas recevoir la part de recette de l’État qui leur est due.

Au même moment, alors que le FCC assure ne pas interdire à certains membres du pouvoir d'aller aux consultations, la coalition pro-Kabila continue de convoquer tous les députés autour du Premier ministre, de la présidente de l’Assemblée nationale et du coordinateur du FCC. Il devait restituer les conclusions de la retraite du week-end dernier.

