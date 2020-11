Cote d’Ivoire: un scénario de remise du passeport de Laurent Gbagbo existe bel et bien

Jerry Lampen/Pool via REUTERS

Un scénario de remise d’un passeport à Laurent Gbagbo existe pourtant bel et bien au sein des autorités.

En Côte d’Ivoire, selon La lettre du continent, le président Alassane Ouattara vient d'acter la remise d'un passeport diplomatique à Laurent Gbagbo. Ce qui ouvrirait, selon nos confrères, la voie à son retour au pays. L’entourage de Laurent Gbagbo, lui, dit ne pas être au courant d’une telle décision. Mais un scénario de remise d’un passeport à Laurent Gbagbo existe pourtant bel et bien au sein des autorités.

Publicité Lire la suite

À quelques jours de la présidentielle du 31 octobre, Alassane Ouattara avait affirmé à RFI et France 24 qu’il ne mettait aucun obstacle à la remise de son passeport à Laurent Gbagbo. « Le passeport est en cours de délivrance à ma connaissance, avait même déclaré Alassane Ouattara. Ça n’est pas un souci. »

Deux semaines plus tard, une bonne source au sein du pouvoir va plus loin, et décrit le scénario qui, dit-elle, est envisagé actuellement : Laurent Gbagbo explique cette source, se verrait remettre un passeport diplomatique. Les démarches pourraient être lancées très prochainement à l’occasion de l’accréditation d’émissaires du pouvoir ivoirien.

Notre interlocuteur refuse cependant de se prononcer sur le délai qui sera nécessaire pour que le processus arrive à terme. Il précise également : « L’établissement d’un passeport ne signifie pas que Laurent Gbagbo pourra rentrer tout de suite en Côte d’Ivoire. »

Laurent Gbagbo est toujours sous le coup, en effet, de l’affaire dite du « braquage » de la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) et cet aspect des choses demandera, lui, un traitement politique.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne