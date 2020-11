Le petit commerce transfrontalier reprend lentement entre le Rwanda et la RDC

Un poste frontière entre la RDC et le Rwanda. REUTERS/Djaffer Sabiti

Texte par : RFI Suivre 3 mn

La frontière entre les deux pays avait été fermée en mars à cause de la crise du coronavirus. Mais ces derniers jours, les autorités locales congolaises et rwandaises se sont mises d’accord pour autoriser le passage à certaines catégories de population à quatre postes frontaliers. Objectif : faciliter les échanges et atténuer les difficultés économiques des communautés locales. Reportage à la Petite Barrière, entre Rubavu et Goma, lieu connu pour être d’ordinaire l’un des postes frontières les plus empruntés d’Afrique et qui a rouvert partiellement le 5 novembre.