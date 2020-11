Quinze jihadistes condamnés à mort au Mali

Des combattants du groupe islamiste Ansar Dine à Tombouctou, en avril 2012 (illustration). AFP PHOTO / AFPTV / FRANCE 2

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Le chef d’un groupe jihadiste et quatorze autres combattants étaient jugés vendredi 13 novembre pour des opérations menées dans le sud du pays, à la frontière ivoirienne et burkinabè. Souleymane Keita, arrêté en 2016, et deux autres accusés présents à l’audience ont été condamnés à mort, alors que les douze autres, absents à l’audience, ont été condamnés à la peine capitale par contumace.