En Tunisie, la crise autour du Croissant sportif chebbien s'amplifie

Dans l'affaire du Croissant sportif chebbien, le Tribunal arbitral du sport (notre photo), à Lausanne, a été saisi par les autorités du club. Fabrice COFFRINI / AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

En Tunisie, la ville côtière de Chebba à l'est du pays est en ébullition. En cause, une sanction administrative prise par la Fédération tunisienne de football, qui empêcherait le club de la ville de disputer la prochaine édition du championnat. Et l'affaire semble prendre des proportions de plus en plus grandes.