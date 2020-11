Drame de Lekki: l'armée nigériane amenée à s'expliquer

Manifestation contre les violences policières, à Lekki, au Nigeria, le 15 octobre 2020. Pierre FAVENNEC / AFP

L’armée nigériane donne sa version des faits, plus de trois semaines après la tuerie du péage de Lekki, où les forces de sécurité ont ouvert le feu sur un rassemblement pacifique de la jeunesse, faisant au moins dix morts, à Lagos, le 20 octobre 2020. Le brigadier général Ahmed Taiwo s’est exprimé le 14 novembre devant la commission judiciaire chargée d’enquêter sur cette reprise en main sanglante et plus largement sur les abus de la police.