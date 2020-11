Sahara occidental: réouverture de la frontière mauritanienne après 3 semaines de blocage

Un homme brandit le drapeau du Front Polisario le 3 février 2017 dans la région d'Al-Mahbes. AFP

Le trafic routier a repris le 14 novembre au poste-frontière de Guerguerat, marquant la frontière entre le Sahara occidental et la Mauritanie. Le blocage de l'activité depuis plusieurs semaines a servi de justification au lancement d'une opération militaire marocaine, laquelle a entraîné la fin d'un cessez-le-feu de près de trente ans entre Rabat et le Front Polisario, et l'inquiétude de la communauté internationale.