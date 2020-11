Où en est l’installation du Conseil national de transition au Mali?

Le colonel Assimi Goïta à Bamako le 24 août 2020. C'est lui qui sera chargé de sélectionner les candidatures pour siéger au CNT. AP Photo/Baba Ahmed

Depuis le coup d’État militaire du 18 août dernier, le Mali s’est doté d’un président et d’un vice-président de transition, d’un Premier ministre et d’un gouvernement de transition. Le CNT est le dernier organe prévu par la Charte de transition mais son installation tarde et suscite la polémique.