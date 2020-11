Madagascar: le projet de loi de finances se fait attendre

Le projet de loi des finances n'est toujours pas arrivé à l'Assemblée nationale. RFI/Sarah Tétaud

Texte par : RFI Suivre 4 mn

Le projet de loi de finances, rédigé par le ministère de l’Économie et des Finances et adopté par le gouvernement depuis presque trois semaines n’est toujours pas arrivé entre les mains des parlementaires, contrairement à ce qu’impose la loi. Pendant ce temps, et c’est bien là ce que dénonce fermement la société civile, la population a droit à quelques divertissements. L’agacement et la colère montent.