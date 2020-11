Présidentielle au Burkina Faso: le MPS en campagne sans son candidat Yacouba Isaac Zida

Les militants du MPS en campagne à Ouagadougou avant les élections du 22 novembre au Burkina Faso, le 15 novembre 2020. RFI/Carine frenk

En vue de la présidentielle et des législatives qui auront lieu le 22 novembre, le MPS de Yacouba Isaac Zida mène une campagne de proximité en l’absence de son candidat. En effet, l’ancien Premier ministre de la transition vit en exil au Canada. Annoncé à plusieurs reprises à Ouagadougou, il n’est pas encore rentré au pays à cause d’un mandat d’arrêt pour « désertion en temps de paix et refus d’obéissance ».