Tchad: pour le gouvernement, les accusations de prisons secrètes sont «mensongères»

Une vue de Ndjamena, capitale du Tchad. (Image d'illustration) Xaume Olleros / AFP

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Le gouvernement tchadien dénonce comme des « allégations mensongères et malveillantes » les accusations faisant état de l'existence de deux prisons secrètes dirigées par les services de renseignement. Cette affaire, née d'une enquête de la Convention tchadienne des droits de l'homme, a fait l'objet de témoignages entendus sur RFI. Le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Djidda Oumar Mahamat, a demandé à les visiter, craignant « des irrégularités et des violations des droits humains ». Le ministre de la Communication Chérif Mahamat Zène, a dénoncé ces accusations « dénuées de tout fondement », car ces prisons sont connues de la Croix-Rouge et de la justice tchadienne qui les visitent régulièrement.