Conflit au Tigré: Djibouti assure Addis Abeba de son soutien malgré les contentieux

Alors que les combats se poursuivent en Ethiopie, la région observe de près le conflit. Notamment les pays voisins, comme Djibouti qui a une frontière avec l’Ethiopie. Hier mardi, Gedu Angardachew, conseiller à la sécurité du Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, a été reçu par le président djiboutien, Ismaël Omar Guelleh, pour évoquer la question du Tigré. Les Djiboutiens qui soutiennent fermement le gouvernement d’Addis Abéba. Sébastien Németh...

Aucune ambiguïté sur la question du Tigré : la diplomatie djiboutienne considère le Premier ministre éthiopien comme « le seul garant de l’unité et de l’intégrité du territoire ». Une source gouvernementale parle même de soutien « indéfectible et sans faille » à Abiy Ahmed.

Il faut souligner que les deux pays ne peuvent pas se permettre une brouille. L’accès à la mer d’Addis Abeba passe par les ports djiboutiens qui eux-mêmes dépendent en partie de l’import-export éthiopien. « Nous souhaitons que la crise soit résolue vite, et par le dialogue. Nous avons proposé notre aide si nécessaire », explique Daoud Houmed, porte-parole de la majorité.

Des tensions larvées entre les deux pays pourtant

Une mission de bons offices alors que les relations entre les deux pays se sont rafraîchies avec l’arrivée au pouvoir d’Abiy Ahmed. Djibouti aurait par exemple vu d’un mauvais œil le rapprochement entre Addis Abeba et l’Erythrée, alors que Djibouti et Asmara ont un conflit frontalier non réglé.

« Djibouti a été marginalisé dans les discussions de paix dans la région. La recomposition des alliances a semblé s’opérer sans que le pays ne soit à la manœuvre », explique la chercheuse Sonia Le Gouriellec. Selon elle désormais, les Djiboutiens doivent surveiller la Somalie où « le retrait de troupes éthiopiennes pour les envoyer sur le front tigréen pourrait créer un vide sécuritaire pour les soldats djiboutiens sur place ». Autre danger : un embrasement d’autres régions éthiopiennes, voire un rapprochement entre régions du Tigré et région Afar, dont la population est nombreuse à Djibouti.

