Reportage

Présidentielle au Burkina Faso: entre campagnes de proximité et craintes sécuritaires

Audio 03:24

Des partisans du président sortant Roch Kabore à Bobo Dioulasso. Le 18 novembre 2020. AP - Sam Mednick

Texte par : Carine Frenk Suivre 5 mn

Encore trois jours de campagne au Burkina Faso avant le premier tour de la présidentielle de dimanche 22 novembre. Une élection couplée avec des législatives. Sur la ligne de départ : treize candidats, dont le président Roch Kaboré qui brigue un second mandat mais aussi le chef de file de l'opposition, Zéphirin Diabré, et Eddie Komboïgo, candidat du CDP de l'ex-président Compaoré qui vit en exil en Côte d’Ivoire. En ces derniers jours de campagne, l’ambiance s’anime quelque peu à Ouagadougou mais très peu de grands meetings en raison de la pandémie du Covid-19 et de la peur des jihadistes.