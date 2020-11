Élections au Burkina Faso: l’ombre Blaise Compaoré plane sur la campagne

Audio 01:21

L'ex-président burkinabè Blaise Compaore © Reuters

Texte par : RFI Suivre 4 mn

Les élections présidentielle et législatives ont lieu dimanche 22 novembre au Burkina Faso. Deux thèmes dominent la campagne électorale, celui de l’insécurité et celui de la réconciliation. La totalité des candidats, même le président Kaboré, font de cette réconciliation une des priorités de leur programme. Et beaucoup promettent le retour de l’ancien président Blaise Compaoré s’ils sont élus.