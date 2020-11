Reportage

Élections au Burkina Faso: la proximité maître-mot des législatives

Audio 01:02

Les militants du MPS en campagne à Ouagadougou avant les élections du 22 novembre au Burkina Faso, le 15 novembre 2020. RFI/Carine frenk

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Au Burkina Faso, parallèlement à la présidentielle, la campagne pour les élections législatives se poursuit. Pour les partis ayant un candidat à la présidentielle et aux législatives, les campagnes se font de manière groupée. Mais pour les partis engagés uniquement aux législatives, c’est le branle-bas de combat. Les rencontres avec les associations ou les assemblées générales se multiplient. Comme le disent les sportifs, c’est le marquage au corps pour convaincre les électeurs. 152 partis et formations politiques sont en course pour les 127 sièges de députés.