Présidentielle au Burkina: le CDP de Compaoré promet «la reconquête du pouvoir»

Eddie Komboigo, candidat du CDP à l'élection présidentielle burkinabè, lors du dernier grand meeting du parti avant le scrutin du 22 novembre. AFP - OLYMPIA DE MAISMONT

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Le candidat du Congrès pour la démocratie et le progrès, le parti fondé par l’ancien président Blaise Compaoré a rencontré ses militants pour le dernier grand rendez-vous dans la capitale avant le scrutin place de la nation à Ouagadougou. On pouvait voir partout sur les affiches des images du candidat Eddie Komboïgo et de l’ancien président Blaise Compaoré.