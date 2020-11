Guinée: pour Macron, Alpha Condé a changé la Constitution «uniquement pour garder le pouvoir»

Le président français Emmanuel Macron, le 18 février 2020. AP - Jean-Francois Badias

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Dans une interview au magazine « Jeune Afrique », le président français revient sur les grands chantiers entrepris avec l’Afrique depuis son arrivée à l’Élysée et vante un changement de méthode. Il tacle la Russie et la Turquie qui veulent jouer sur le sentiment anti-français selon lui et s'exprime sur la situation dans de nombreux pays, à commencer par le Mali.