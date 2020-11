Guillaume Soro désormais indésirable sur le sol français

Guillaume Soro (image d'illustration). ISSOUF SANOGO / AFP

Texte par : RFI

Où se trouve actuellement Guillaume Soro ? La question se pose après la petite phrase lâchée hier par Emmanuel Macron dans « Jeune Afrique » : « Je crois qu’il n’est plus en France », a dit à son propos le président français. L’entourage de l’ancien Premier ministre ivoirien n’a pas voulu en dire plus. Ce qui est sûr, c’est que la France ne veut plus de lui sur son territoire.