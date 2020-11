Le Kenya face à de nouveaux essaims de criquets pèlerins

Kenya, un homme dans un nuage de criquets qui ont envahi son champ, près de Nanyuki (comté de Laikipia). Février 2020 REUTERS/Baz Ratner

Texte par : RFI Suivre 2 mn

En plus du Covid-19, c’est une nouvelle vague de criquets pèlerins qui s’abat sur la Corne de l’Afrique, depuis plusieurs semaines. Extrêmement voraces, ces criquets dévorent des hectares de cultures dans la région, depuis plus d’un an, provoquant une crise alimentaire majeure.