Élections au Burkina Faso: ouverture des bureaux de vote pour le double scrutin

Près de 6,5 millions de Burkinabè sont attendus dans les urnes ce dimanche pour élire à la fois leur nouveau président, mais aussi l’ensemble de l’Assemblée nationale. Ils sont treize candidats à briguer la magistrature suprême, dont le chef de l’État sortant Roch Marc Christian Kaboré.

Article régulièrement mis à jour,

En quelques heures, Ouagadougou a changé de visage. Fini la campagne qui s’est terminée vendredi soir, la plupart des affiches ont d’ailleurs été retirée, place à la journée de vote. Un double scrutin au programme puisque les électeurs doivent choisir leur président pour les cinq prochaines années parmi les 13 candidats en lice, mais aussi les 127 députés de l’Assemblé nationale.

Les bureaux de vote du pays ouvrent dès six heures, heure locale et TU, pour accueillir les électeurs. Au total, 21 155 kits de matériels, notamment les bulletins de vote et les procès-verbaux, ont été distribués. Pour organiser ces élections, le budget s’élève à 90 milliards de francs CFA (13 millions d’euros).

Inquiétudes sécuritaires

Sur le terrain, les forces de l’ordre sont massivement déployées pour la sécurisation de ce scrutin. L’objectif est de prévenir tout attaque des jihadistes qui tenteraient de perturber les opérations électorales. En raison de cette situation sécuritaire instable près 6% des bureaux de vote du pays ne peuvent d’ailleurs pas ouvrir.

Si le pouvoir en place se montre confiant quant à l’issue de ce premier tour, allant même jusqu'à prédire un coup KO, l’opposition n’a pas dit son dernier mot. D'ailleurs son chef de file a d’ores et déjà mis en garde contre le risque de « fraudes massives ». « Nous sommes prêts à perdre à la loyale, explique Zéphirin Diabré, mais nous n’accepterons pas de nous faire voler la victoire. »

