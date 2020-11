En Algérie, le soutien d'Emmanuel Macron au président Tebboune soulève des critiques

Abdelmadjid Tebboune lors d'une interview pour France 24. © France24 screengrab

En Algérie, le soutien apporté par Emmanuel Macron au président Tebboune a fait bondir une partie de l'opposition et des membres du Hirak. Dans une interview à «Jeune Afrique» vendredi 20 novembre, le locataire de l’Élysée avait qualifié Abdelmadjid Tebboune de « courageux » et avait annoncé qu’il ferait « tout son possible pour l’aider ». Des propos critiqués par plusieurs formations politiques, dont le RCD et le MSP, le principal parti islamiste.