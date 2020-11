Congo-B: accord avec Kinshasa sur la régulation des fréquences

Vue sur le fleuve Congo, séparant les villes de Brazzaville et Kinshasa distantes l’une de l’autre de 4 km. (Photo d'illustration) Photo MONUSCO/Abel Kavanagh

Deux capitales les plus proches au monde, séparées juste par le fleuve Congo, Brazzaville et Kinshasa, partagent le même spectre des fréquences de radiodiffusion et de télécommunications. Ce qui donne lieu parfois à des malentendus. Pour une gestion concertée de ces fréquences, les agences de régulation des deux villes viennent de conclure un accord.