Ghana: débat sur la scolarisation massive et la surpopulation dans les écoles

Accra, capitale du Ghana (image d'illustration). Creative Commons/Guido Sohne

Il y a quatre ans, la gratuité des écoles secondaires était l’une des promesses de campagne du président Nana Akufo-Addo. Au Ghana, elle a permis à plus de 430 000 jeunes d’être scolarisés au collège et au lycée; ils étaient à peine 300 000 en 2016. Cette scolarisation massive a provoqué une surpopulation dans les écoles, obligeant les élèves à aller en classe à tour de rôle. Et les critiques fusent contre ce système par rotation. Retour sur une mesure populaire mais qui attise le débat à moins de deux semaines de l’élection présidentielle.