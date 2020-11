Disparition de Mamadou Tandja, ancien président du Niger

On vient de perdre un homme d'État et un patriote sincère qui a donné tout ce qu'il a pu pour ce pays et qui a toujours eu un comportement digne. Je retiens de son action qu'elle fut désintéressée à tous les postes où il a servi le Niger. Il visait l'enrichissement du Niger tout entier. Les dettes intérieure et extérieure étaient gigantesques. En moins de cinq ans, il a relevé le pays. Au deuxième mandat, c'est lui qui a amené le pétrole : non seulement, le Niger était producteur de brut, mais il vend aujourd'hui ses produits raffinés à tous les pays limitrophes.