RCA: la COD-2020 et François Bozizé ont pu tenir meeting à Bangui

En Centrafrique se tenait mardi 24 juillet un grand meeting de la Coalition d’opposition COD-2020. Initialement interdit par le ministère de l’Intérieur, il s’est finalement déroulé dans le calme. Le week-end dernier, un incident entre la garde de Bozizé et la garde présidentielle avait fait craindre une montée des tensions.

Avec notre correspondante à Bangui, Charlotte Cosset

Beaucoup d’incertitudes entouraient ce meeting. Finalement, sécurisé par la Minusca, c’est dans une ambiance détendue que s’est tenu le rendez-vous. Les supporters sont venus nombreux au stade de l’Eucatex comme Yannick. « C'est une plateforme d'opposition qui s'est réunie et nous faisons partie de cette opposition. L'opposition fera KO au premier tour. Ensuite, nous attendons des mesures pour la jeunesse, des emplois pour les jeunes filles, de l'éducation... »

Plusieurs leaders de l’opposition ont pris la parole et ont abordé les thématiques de la jeunesse, de l’éducation ou encore de la sécurisation des élections. Pour Nicolas Tiangaye, porte-parole de la plateforme, il s’agit d’animer la vie politique centrafricaine à l’approche des élections. « Il s'agit de sensibiliser la population centrafricaine sur les enjeux du processus électoral d'une part, et d'autre part sur le bilan du président Touadéra. Donc l'objectif de ce meeting est d'attirer l'attention du peuple centrafricain sur la situation qui prévaut dans notre pays et nous estimons que le président Touadéra a échoué et que le peuple doit librement choisir les dirigeants qui doivent demain prendre son destin en main. »

Si la plupart des partis d’oppositions étaient représentés, François Bozizé aujourd’hui à la tête de la COD-2020, semble vouloir s’imposer comme le leader de l’opposition.

Le président Touadéra est attendu ce mercredi à Bossangoa, région d’origine de Bozizé, pour célébrer la Journée mondiale de l’alimentation. Une fête très suivie en Centrafrique qui s’était tenue l’année dernière à Bambari alors qu’elle avait dû être annulée en 2018 à cause de l’insécurité.

