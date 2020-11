Congo-B.: À Madingou, les politiques se concertent pour la présidentielle

Vue de Brazzaville, capitale du Congo. (image d'illustration) Wikimedia/Jomako

RFI

Parti de la majorité, opposition, et représentants de l’ancien chef rebelle, le Pasteur Ntoumi, sont réunis depuis mercredi 25 novembre à Madingou pour préparer la présidentielle de 2021. Le scrutin est prévu en mars. Plus d’une centaine d’acteurs politiques et de membres de la société civile sont présents à ces assises. Que faut-il attendre de ces concertations politiques de le premier objectif affiché est d'apaiser le climat politique avant cette échéance ?