Farabougou: le cas qui met en lumière la situation de tout le cercle de Niono

Combattants jihadistes au Mali. (Illustration). STRINGER / AFP

Incidents et inquiétudes dans le cercle de Niono, dans le centre du Mali. C’est dans cette zone que se situe le village de Farabougou, encerclé depuis début octobre par des terroristes jihadistes. Mais si cette localité a été très politisée et médiatisée, elle n’est pas la seule localité touchée par les violences : l’emprise des combattants jihadistes s’étend sur tout le cercle, et a relancé les tensions entre communautés.