Soudan: l’ancien Premier ministre Sadeq al-Mahdi est décédé du Covid-19

Le dernier chef de gouvernement soudanais désigné démocratiquement, Sadeq al-Mahdi, est décédé ce jeudi du Covid-19. Le chef du parti Oumma avait été renversé par le coup d'État militaire de l'ancien dirigeant Omar el-Béchir en 1989.

Atteint du Covid-19, ainsi que plusieurs membres de sa famille et des dirigeants du parti Oumma, Sadeq al-Mahdi avait été transféré aux Émirats arabes unis le 3 novembre, où il était depuis hospitalisé. Il est décédé à l'âge de 85 ans ce jeudi et sera enterré vendredi à Oumdourman, sa ville natale.

Ce descendant d’une grande famille politique soudanaise avait fait des études d’économie à Oxford. Entré en politique, il fut par deux fois Premier ministre. D’abord en 1966, puis à nouveau en 1986, après les élections organisées par le président Siwar al-Dhahab. Mais, trois ans après, il fut renversé par le coup d'État militaire de Omar el-Béchir.

Son parti Oumma, fondé par son grand-père lors du mandat britannique, était le plus grand de l’opposition. Farouche critique de la politique d’Omar el-Béchir, il a été emprisonné à quatre reprises puis contraint à l’exil pendant une longue période.

L'« icône de la démocratie » au Soudan

Revenu à Khartoum en 2017, il préside alors Nida'al Soudan, une coalition de partis politiques et de groupes armés engagés dans la révolution qui, avec l’appui de l’armée, fera tomber Omar el-Béchir

Sadeq al-Mahdi, sage imam et penseur, avait récemment mis en garde contre « une confiscation du pouvoir par les militaires » et avait appelé à dissoudre les milices d’intervention rapide et à les intégrer dans les forces de l’ordre.

Considéré par beaucoup comme l’« icône de la démocratie » au Soudan, il mena son dernier combat de son lit d'hôpital pour s’opposer à la normalisation des relations avec Israël.

Le Soudan déplore une grosse perte, surtout en ce moment décisif pour le pays. Le gouvernement soudanais a annoncé trois jours de deuil. « Nous avons perdu en lui un penseur et un sage », ont indiqué les Forces pour la liberté et le changement, dont il faisait partie.

