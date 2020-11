Le FMI boucle sa mission en Algérie, confrontée à une situation difficile

L'Algérie subit de plein fouet les conséquences de la chute des prix des hydrocarbures. Ali DJENIDI/Gamma-Rapho via Getty Images

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Le Fonds monétaire international vient de terminer une mission de deux semaines en Algérie. Pour l'année 2020, le FMI prévoit pour l'Algérie une récession de 5,2% et un déficit budgétaire parmi les plus élevés de la région. L'objectif était donc de « discuter des perspectives et priorités pour l'Algérie ».