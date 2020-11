Présidentielle au Burkina Faso: réélu, le président Kaboré entend prôner l'apaisement

Le président burkinabè Roch Marc Christian Kaboré s'adressant à ses supporters le 26 novembre 2020, après sa réélection au premier tour. © AP - Sophie Garcia

Texte par : RFI Suivre 5 mn

Avec 57,87% des voix selon les résultats provisoires, le président Roch Marc Christian Kaboré s’est imposé dès le premier tour de la présidentielle. Il a réussi son fameux coup KO et repart pour un second mandat. Eddie Komboïgo, du CDP, l’ancien parti au pouvoir, se place en deuxième position (15,48% des suffrages), et Zéphirin Diabré, l’actuel chef de file de l’opposition, arrive que troisième avec un peu plus de 12% des voix. Dès l'annonce de sa victoire, le président Kaboré a promis une « concertation permanente » et qu'il serait « le président de tous les Burkinabè, sans exception ».