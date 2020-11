Congo-Brazaville: réactions contrastées après la concertation en vue de la présidentielle

Pascal Tsaty Mabiala. Source : http://www.upads-ea.eu

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Les acteurs politiques et ceux de la société civile se sont retrouvés en concertation du 25 au 27 novembre à Madingou, dans le sud du Congo, en vue d’apaiser le climat avant la présidentielle de 2021. Ils ont convenu, entre autres, du maintien de l’usage du bulletin unique et de la tenue d’une révision des listes électorales. Si ces résultats semblent satisfaire le gouvernement, l’opposition pense qu’ils ont plus ou moins été imposés.