Tchad: des dizaines de personnes interpellées dans une radio privée

Il était 10h00 et quelques… lorsque quatre Toyota bondées de policiers armés jusqu’aux dents sont arrivées devant la radio. Les policiers se sont mis à tirer des grenades lacrymogènes dans la cour. C’était une débandade totale. Après, la police a investi les lieux pour extraire les journalistes et les faire prisonniers. […] Ils n’avaient aucun mandat d’arrêt. Ils ont dit qu’ils avaient reçu des ordres d’en haut et donc, ils n’avaient pas besoin de donner des explications.