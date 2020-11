Côte d’Ivoire: une «Micro-folie» à Abidjan pour un accès numérisée à la Culture

La Joconde de Léonard de Vinci est l'une des oeuvres disponibles en format numérique dans la «Micro-Folie», qui s'installe à Abidjan. AP - Martial Trezzini

L’Institut Français a inauguré l’arrivée en Côte d’Ivoire d’une « Micro-Folie », un dispositif culturel initié par La Villette qui a essaimé dans toute la France et à l’étranger. Il s’agit d’un espace modulable, et d’outils informatiques et pédagogiques donnant accès à plus de 1 500 œuvres d’art numérisées, issues d’établissements culturels nationaux et internationaux, comme le Louvre ou la Philharmonie de Paris. C’est la première fois que ce dispositif est disponible en Afrique de l’Ouest.