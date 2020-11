Mali: les syndats des administrateurs condamnent les nominations des gouverneurs

Le chef de la junte malienne, Assimi Goïta, lors des funérailles l'ancien président Moussa Traoré, à Bamako, le 18 septembre 2020. AFP - MICHELE CATTANI

Quatre syndicats de travailleurs des collectivités et de l'Administration territoriale tenaient une assemblée générale ce samedi 28 novembre, à Bamako. Ils étaient déjà en grève illimitée depuis plus d’un mois et demi. Lors de la rencontre, ils ont décidé de poursuivre cette grève destinée à réclamer l’amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Les syndicalistes ont également condamné les dernières nominations massives de militaires à la tête des régions administratives.